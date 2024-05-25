السيسي: ندعو المستثمرين للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:25 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نسعى لرفع إنتاجية الفدان في مشروعات توشكى ومستقبل مصر والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الإطار.

وأشار السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن البعض قد يرى أن تكلفة المشروعات كبيرة، معلقا: "الأرقام كبيرة عشان بتعمل كل حاجة مرة واحدة.. بدخل مياه وكهرباء ومحطات الرفع".

وأضاف، "حق المشروع علينا أننا ننتج أكبر حجم من الإنتاج"، موضحا أن المشروعات التي تم تنفيذها في الدلتا كانت بالتوازي في كافة المجالات لضمان تعظيم الاستفادة في أقل مدة زمنية، مشددا على أن الدولة تسعى لزيادة الإنتاجية من القمح بنفس الكميات المستخدمة من المياه.

وأكد أن كافة المستثمرين مدعوين للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة، معلقا: "هما شاطرين".