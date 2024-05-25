الرئيس السيسي: يجب العمل على إنتاج أكبر حجم من المحاصيل الزراعية بتوشكى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على إنتاج أكبر حجم من المحاصيل الزراعية بتوشكي للاستفادة القصوى والعمل على إنتاج أكبر قدر ممكن من المحاصيل الزراعية بأقل كميات من المياه.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسي في افتتاحه اليوم السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من مشروعات التنمية بجنوب الوادي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في منطقة جنوب الوادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادى، كما افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد ٢٠٢٤ بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.