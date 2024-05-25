الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: توشكي تصل لـ560 ألف فدان عام 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:25 مساءً - استعرض اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية جهود الشركة في زيادة الرقعة الزراعية خلال آخر 10 سنوات، متابعا: "حلم توشكي كان موجودا منذ عام 1997.. وبدأت ملحمة الزراعة واليوم تشرف توشكي موسم حصاد القمح بمزرعة توشكي 4 والتي تضم 140 ألف فدان تضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة فضلا عن المساحات الجاري زراعتها".



وأضاف خلال افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في شهر يناير 2017 تم الاستصلاح والزراعة في منطقة توشكي حيث كانت المساحة وقتها 400 فدان فقط.. وفى شهر يناير 2024 وصلنا إلى 420 ألف فدان، حيث كان في نهاية عام 2022 المساحة 250 ألف فدان.. ومع نهاية العام الحالي تصل إلى 420 ألف فدان حيث أنه خلال العام الماضي تم إضافة 170 ألف فدان إلى توشكي وتم تنفيذ أعمال البنية التحتية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وأشار إلى أنه خلال العام الزراعي القادم 2024 / 2025 من المخطط إضافة 80 ألف فدان عن طريق الهيئة الهندسية في منطقة توشكي 6، ودراسة أعمال البنية التحتية لمساحة 40 – 60 ألف فدان.. واستكمال أعمال البنية التحتية في توشكي 3.. للوصول إلى 500 ألف فدان، لافتا إلى انه خلال العام الزراعي 25/26 من المقرر زيادة مساحة 50 – 60 ألف فدان لتصل توشكي إلى 560 ألف فدان مع عام 2026.

وحول مشروعات الزراعة في منطقة العوينات قال: "حتي عام 2013 كانت المساحة المنزرعة في العوينات 80 ألف فدان.. وخلال 10 سنوات وصلت إلى 240 ألف فدان بزيادة 160 ألف فدان.. والعام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية.. ومخطط إضافة 60 ألف فدان في منطقة العوينات لتصل إلى 300 ألف فدان.. حيث من المقرر خلال عام 2025 تصل إلى 100 ألف فدان في منطقة عوينات 5 مساحتها 280 ألف فدان.. وتصل العوينات إلى 400 ألف فدان.

وتابع اللواء توفيق سامي توفيق: "فيما يخص القمح تم زراعة 500 ألف فدان قمح تنتج مليون طن قمح موزعة كالتالي: 310 ألف فدان في توشكي.. و156 ألف في العوينات.. و4700 فدان في الفرافرة بجانب زراعات النخيل والموالح.. وهناك تعاون وثيق بين الشركة ووزارة الزراعة من خلال اختيار التربة وغيرها من الأمور المتعلقة بالزراعة بما يؤثر تأثيرا إيجابيا على الإنتاج.

وأوضح أن الشركة انتهت حتى الآن من تجهيز 700 ألف فدان حيث أنه خلال العام الأخير تم إضافة 220 ألف فدان على الرقعة الزراعية، متابعا: "رجال الشركة انتهوا من زراعة 500 ألف فدان قمح جاري حصدهم الان من عام 2014 حتي 2024 تم إضافة ما يزيد 620 ألف فدان إلي الرقعة الزراعية".

واستعرض اللواء توفيق سامي توفيق، جهود الشركة المختلفة في مجال التصنيع الزراعي قائلا: "البحث عن كيفية التنفيذ.. نحن شركة استصلاح وزراعة تحتاج إلى المكينة الزراعية الحديثة ومن ظهرت أهمية التصنيع الزراعي من أجل التعمير والبناء وتوفير عمالة.. وإقامة تصنيع زراعي دائم وقابل للتوسع توفير المنتجات الزراعية بالكمية والجودة.. والشركة قادرة على التنفيذ والتكلفة المناسبة والبعد المكاني.. والشركة تضع مزايا وبدائل متعددة".