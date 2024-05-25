مشروع «وادى الشيح» نتاج تعاون الدولة مع القطاع الخاص في مجال الزراعة المكشوفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:26 مساءً - استعرض المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمنج" للاستثمار الزراعي، الجهود المبذولة لخروج مشروع "وادى الشيح" إلى النور، حيث يعد"وادى الشيح" نتاج تعاون الدولة مع القطاع الخاص في مجال الزراعة المكشوفة مشيرا إلى أن مشروع جنوب الوادي متوقع أن ينتج أكثر من مليون طن قمح، في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمنج" للاستثمار الزراعي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، إنه تم تنفيذ مشروع زراعي متكامل بأحدث النظم العالمية لسد الفجوة الغذائية في مشروع مزرعة وادى الشيح بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

أضاف، " بدأت الحكاية منذ أكثر من 30 عاما، حيث كانت الأرض غير مستوية ومتحجرة تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وبنية تحتية غير مكتملة، وأجمع كل المتخصصين على استحالة الزراعة في هذه المنطقة، لكن وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واستخدام أسس الزراعة الرقمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نجحنا في التغلب على المصاعب والتحديات وتم تجهيز 10 آلاف فدان، وتم إزالة 73 مليون متر مكعب من الحجارة ونقل 25 مليون متر مكعب تربة لأعمال التسوية واحلال 19 مليون متر مكعب، وتنفيذ معالجات كيمائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحة بالتربة وتنفيذ بنية تحتية لكامل المشروع، وانشاء شبكة طرق بطول 85 كيلو متر ، وشق ترع بطول 3 كيلو متر ومد خطوط مياه بطول 126 كيلو متر، وانشاء احواض لتخزين المياه بطاقة مليون متر مكعب ومد شبكة كهرباء بطول 120 كيلو متر، وتم استخدام احدث وسائل الزراعة الرقمة الحديثة في العالم، وطائرات المسح الطيفي لأول مرة في مصر وتركيب 45 جهاز ري محورى صناعة مصرية ساهمت جميعها في زيادة معدلات الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والاسمدة وتم زراعة 2000 فدان قمح بإنتاجية 7500 طن بمعدل 25 أردب للفدان الواحد وهي من أعلى الإنتاجيات والجودة في مصر.