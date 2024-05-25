عاجل - "تكلفته على الدولة جنيه وربع".. ماذا قال الرئيس السيسي عن رغيف الخبز؟

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أحمد جودة - القاهرة - ماذا قال الرئيس السيسي عن رغيف الخبز؟.. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تكلفة رغيف الخبز، قائلا: "رغيف العيش بيتكلف جنيه وربع.. جنيه وربع.. أصل فيه ناس مش بتحب تتكلم.. ليه مش بتكلم وتقول.. هو عيب ولا حرام.. لا عيب ولا حرام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة فى جنوب الوادي: "الرغيف أبو شلن بيتكلف جنيه وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعم لرغيف الخبز يصل إلى 20 – 30 مليار.. أصبح 120 – 130 مليار.. الرغيف أبو 5 صاغ ثمنه جنيه وربع.. بيكلفنى 130 مليار جنيه".

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً فى منطقة توشكى بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى فى استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازى مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الرى الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.