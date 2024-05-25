نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يوجه بتنظيم رحلات للإعلام والشباب لرؤية مشروع توشكى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلي القائمين على مشروعات التنمية في جنوب الوادي وكل أجهزة الدولة المختلفة، متابعا: "كان ممكن نطلع المشوار.. التفاصيل كتير والتكلفة هتكون كتير.. ممكن نعمل رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعة يطلع يشوف الكلام ده على الأرض".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي: "مرة ثانية بأشكر كل الجهات والقائمين على المشروع وبنقول لهم من فضلكم نستمر بمعدلات أكثر من كده.. كل فدان يدخل الخدمة يوفر إنتاج أكثر لصالحنا.. وبالتالي نصل إلى الحد الأقصى اللى ممكن الدولة توفره فيما أتاحه الله سبحانه وتعالى لينا".

ماذا قال الرئيس السيسي عن تكلفة رغيف الخبز؟

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تكلفة رغيف الخبز، قائلا: "رغيف العيش بيتكلف جنيه وربع.. جنيه وربع.. أصل فيه ناس مش بتحب تتكلم.. ليه مش بتكلم وتقول.. هو عيب ولا حرام.. لا عيب ولا حرام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة فى جنوب الوادي: "الرغيف أبو شلن بيتكلف جنيه وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعم لرغيف الخبز يصل إلى 20 – 30 مليار.. أصبح 120 – 130 مليار.. الرغيف أبو 5 صاغ ثمنه جنيه وربع.. بيكلفنى 130 مليار جنيه".

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً فى منطقة توشكى بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى فى استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازى مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الرى الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.