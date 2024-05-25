أهداء درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان لوزير الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى أ.د/ محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وأ.د.م/ قايرات قورمانباييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان إلى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم السبت 25 / 5 / 2024م تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني.. التحديات والحلول)، وتسلمه الدكتور/ محمود عبد الخالق الفخراني الذي حضر المؤتمر نائبًا عن أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.