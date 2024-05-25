نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج، خدمة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

حيث كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه إلى الآن لم تنته عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الإعدادية بـ الجيزة فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

وأوضح المصدر أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الجيزة للفضل الدراسي الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.