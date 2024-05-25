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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح ( 10 ) مساجد الجمعة القادمة الموافق 31 / 5 / 2024م، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 10 ) مساجد منها ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 993 ) مسجدًا منها ( 774 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 219 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد ( 12015 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(423) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية
مديرية أوقاف أسيوط
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم
مديرية أوقاف قنا
6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي
مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق