نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح ( 10 ) مساجد الجمعة القادمة الموافق 31 / 5 / 2024م، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 10 ) مساجد منها ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 993 ) مسجدًا منها ( 774 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 219 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد ( 12015 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(423) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص

4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط

5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط

2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق