الرئيس السيسي: تطوير الدولة في مختلف المجالات يحتاج أعباء مالية ضخمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 06:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتمنى أن تكون الجلسة القادمة للاحتفال بمشروعات الزراعة فى سيناء، متابعا: "الاستثمارات فى مجال الزراعة، الدولة مش مجال واحد تعليم وصحة وزراعة وصناعة، لما نيجى نتكلم عن دولة قوامها 106 ملايين، ده عاوز أعباء مالية ضخمة".

وأضاف الرئيس السيسى فى نهاية كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة فى جنوب الوادي: "إن شاء الله البنية الأساسية فى سيناء تكون خلصت لصالح 450 ألف فدان هناك، ومحطة بحر البقر صرف زراعى وننتج بها إنتاج يدخل فى الاقتصاد المصرى، وبشكر كل القائمين على المشروعات دى، وأتمنى لهم مزيدا من الجهد، ومحتاجين نتكلم مع الناس ولازم نتكلم، شكرا جزيلا".

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً فى منطقة توشكى بجنوب الوادى.

وتقام المشروعات الكبرى فى استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازى مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الرى الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.