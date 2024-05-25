الرئيس السيسى: الدولة "موازنة".. ولو ما قطعتش الكهرباء هضاعف ثمنها مرتين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 06:32 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة فى النهاية "موازنة"، مضيفا: "أنت النهارده مش عاوز تيجى تمس حاجة الغلبان عاوز تساعد من غير ما تؤذيه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي:" لو الرغيف النهارده بـ 3 أو 4 أو 5 جنيه، فيه ناس تقدر تشتريه، بس مش كل الناس تقدر تشترى كده، فلازم نكون متفهمين لأن الدولة فى النهاية موازنة وطاقتها المالية كده".

ووجه الرئيس السيسى المسؤولين بالتحدث للرأى العام عن التحديات التى تواجه الدولة قائلا: "اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء ليه مبتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح منى فين؟ أقطع الكهرباء ولا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟ اللى بيدفع جنيه هيدفع 2 و3، لو مواطن بيدفع 100 جنيه فى الشهر هاخد منه 300 جنيه طيب بنعمل إيه، بشرحها من باب إيه؟، أنا بتحمل المسؤولية أمام الله وقدامك علشان الكهرباء تستخدم 24 ساعة مفيش قطع كهرباء خالص لازم أخلى تمن الكهرباء قد تمنها مرتين 3 بقول تانى ليه مبزودش كده؟".

وأضاف: "علشان مديونية وزارة الكهرباء للبترول قد كده.. طيب اللى باخده أقل من التمن، وبالتالى أنا مديون لوزارة البترول.. أنا عندى مشكلة إنى أجيب البترول بالتمن ده وباقى الشركات اللى شغالة معانا ليها فلوس عندنا، طيب ده مديون وده مدين وده مش وليد النهارده ممارسات ماشين فيها بقالنا سنين، عملنا خطة فى 2016 علشان نخلى الحاجة على قد تمن تكلفتها لكن لازم تحطوا فى الاعتبار تحديات أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب اللى حوالينا وتأثيراتها علينا، الأمور مش ماشية كده يعنى ومواردنا مش كتير تسمح نقابل التحديات دى من غير جهد وتحمل لا".