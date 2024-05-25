الرئيس السيسي: خلط الذرة مع القمح يوفر للدولة 600 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 06:32 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إضافة الذرة إلى القمح، قائلا: "لما بنتكلم عن القمح المخلوط بالذرة.. مش بنغير كتير في المواصفات وبنقول حاجة معقولة.. مش بيغير في طعمه وشكله.. بتتكلم عن 20 % ذرة مع الفمح.. بنستخدم 18 مليون طن قمح.. وعلى كل حال مش كله بيتعمل عيش ومنتجات أخري.. لو قولنا العيش بنتكلم عن 10 – 12 مليون طن للخبز.. الـ 20 % منهم يعني 2 مليون طن ذرة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي: "حتى الآن ومهما عملنا لا نستطيع توفير احتياجات القمح ونضطر نجيبه من بره.. ممكن اوي لتوقيت الزراعة الذرة يغطي جزء من القمح.. انا بقول لكم علشان انا رجل صريح.. لو انا اه اعمله.. 2 مليون طن قمح سعرهم يصل إلى 600 مليون دولار أو أكثر حسب سعر طن القمح.. وصل إلي أكثر من كده خلال الأزمة بالعام الماضي.. لو النهاردة اعمل هنا والتكلفة هيوفر 600 مليون دولار في استيراد.. ده موجود وده موجود".