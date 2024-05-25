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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف وتطوير طريق ترعة السواحل بحى إمبابة في الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قامت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، بنشر آخر أعمال تطوير ورصف شارع ترعة السواحل بحى إمبابة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2023.
حيث تنفذ محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين.
كان قد شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري وعدم إعاقة حركة السير بالشارع.
ووجه محافظ الجيزة رئيس الحي بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركة المنفذة بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.