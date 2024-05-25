نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا على هامش المؤتمر العام السادس.. “الصحفيين” تنظّم ندوة السياسات العامة للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، الزملاء، لندوة "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين فى ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية"، الساعة السادسة مساء غدًا الأحد المقبل 26 مايو.

يتحدث فى الندوة سلمى حسين صحفية باحثة اقتصاد، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال"، ومحمد جاد صحفى وباحث اقتصاد، ومحمد العريان كممثل للصحفيين المؤقتين، وتدير الندوة صحفية وباحثة اقتصاد فى مجال النوع الاجتماعى منى عزت.

تعقد الندوة بقاعة محمد حسنين هيكل على هامش جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين.