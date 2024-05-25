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وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا فى إنتاجية وحدة مساحة القمح الربيعي

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 08:25 مساءً - كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح الربيعي، والرابع للقمح الشتوى رغم ان القمح الشتوي من 8 – 10 شهور وفى مصر 150 يوما فقط.

أضاف وزير الزراعة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدينا تقدم كبير في مسألة الزراعة وعلى علاقة وثيقة في القطاع الخاص، حيث يوجد 21 ألف حقل أرضى لتعليم الناس الممارسات الجديدة بهدف زيادة الإنتاجية، كنتيجة الزراعة في التوقيت المناسب واستخدام البذور الجيدة والنوعيات المناسبة للتربة وفقا للخريطة الصنفية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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