ندوات تثقيفية سياسية عقدها حزب حماة الوطن في جميع محافظات الجمهورية.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 08:26 مساءً - منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزة، دّعم حزب حماة الوطن جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وعدم تمدد وتوسع العمليات العسكرية ودخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية إلى كامل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

كما دعم الحزب الرفض المصري القاطع لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

ووقف حزب حماة الوطن خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موقفه الحازم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

ونفذ حزب حماة الوطن عدد كبير من الندوات التثقيفية السياسية في شتى أنحاء الجمهورية للتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم و عادل لهذه القضية.