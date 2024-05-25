انطلاق مباراة الاهلي والترجي فى إياب نهائي أفريقيا باستاد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 08:26 مساءً - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والترجي التونسي باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتطلع الفريقان لحسم اللقب الأفريقي علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، ويُدير مباراة الليلة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما يخوض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.