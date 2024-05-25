الأهلي يحرز الهدف الأول في مرمى الترجي نهائي أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 08:26 مساءً - أحرز النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى نادي الترجي التونسي، في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

أعلن ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي والتي تجمعهما مساء الاثنين باستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم

فيما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

ولكن في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، وفق ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.