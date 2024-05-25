حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة شتولا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:36 مساءً - أعلن حزب الله عن استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وحققنا إصابات مباشرة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله عن استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، والتجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.