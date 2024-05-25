أحمد أيوب: الرئيس السيسى مؤمن بالمصارحة ولديه ثقة في المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 10:33 مساءً - أكد الكاتب الصحفي احمد ايوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن دعم الاعلاميين بالمعلومات عن المشروعات يقطع الطريق على الأبواق الأخرى التي تشوه الصورة، قائلا: "مهم نحط الناس في الصورة والمسئول لما بيطلع يتكلم بيكون بمعلومات ولما كان مفيش كلام مع الناس كان الناس بتذهب لأبواق أخرى تشوه الصورة وتنشر شائعات واكاذيب".

وأضاف أحمد ايوب، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن الاعلام كان يقوم بدور الوطني ولكن كان هناك حلقة مفقودة بين الاعلام وبين المسئولين، متابعا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عنده فهم ووعي التحديات التي تواجه الدولة وأهمية المصارحة مع المواطن من خلال الاعلام الوطني وانه يفهم الناس، والرئيس عنده ثقة في المواطن".

وتابع: "في توجه واضح عند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمصارحة وهو لم يخفي معلومة ويتحدث بصراحة ووضوح والمواطن يطمئن عندما يتحدث الرئيس وكان يجيب على أقوى الاسئلة وهو مؤمن بالمصارحة وحق المواطن أن يفهم والمواطن ذكي وقادر على الفرز وفهم الحقيقية"، مؤكدا أن ما قاله الرئيس اليوم يعتبره تكليف واضح وانتصار للإعلام ودور الاعلام وتكليف اعضاء الحكومة يخرجوا ويتحدثوا للناس وان هذا ليس ضد الحكومة.