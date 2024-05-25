مراسل فى المساء مع قصواء: تحرك شاحنات المساعدات الإغاثية تجاه معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 10:33 مساءً - رصد محمد زهران مراسل "فى المساء مع قصواء" من أمام معبر رفح البرى، الأجواء، قائلا:" بدأت تتحرك شاحنات المساعدات الإغاثية من المنطقة اللوجستية القريبة من معبر رفح الحدودى إلى أقرب نقطة فى المعبر وذلك لقيام السلطات فى المعبر للإشراف عليها قبل دخولها لمعبر كرم أبو سالم.

وأضاف محمد زهران انه قبل نصف ساعة تحركت هذه الشاحنات ورأيناها وهى تدخل إلى أقرب منطقة هنا حيث معبر رفح الحدودى وذلك استعدادا لدخولها فى الساعة السادسة صباحا غدا حسبما أكد عدد من مسئولى الهلال الأحمر المصرى.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، كان كل مكان فى قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلى، حيث تعرض وشط القطاع لقصف جوى عنيف من قبل الطيران الحربى الإسرائيلى والمروحيات العسكرية الإسرائيلية لاسيما فى مخيمات لبريج والنصيرات.