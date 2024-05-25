الرئيس السيسي يهنئ الأهلي بالبطولة الأفريقية: أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 10:33 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق».