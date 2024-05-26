نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن..تعليم الجيزة تعلن نتيجة امتحانات صفوف النقل إلكترونيا بالرقم القومي للطالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

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وذلك وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

حيث ظهرا نتائج الامتحانات الكترونيا، من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي

والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

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