نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن تحديث موضعات خطب الجمعة لشهر يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحديث موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو القادم، حيث جاء التحديث في خطبتين الجمعة الثالثة والرابعة كالأتي:-

خطبة الجمعة الأولى 7/ 6/ 2024م: أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة.

خطبة الجمعة الثانية 14/ 6/ 2024م : حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع.

خطبة الجمعة الثالثة 21/ 6/ 2024م: البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم.

بدلًا من "تكامل الأدوار في الهجرة النبوية والدروس المستفادة من ذلك".

خطبة الجمعة الرابعة 28/ 6/ 2024م : ركائز قوة الأوطان بين التأصيل والتطبيق.

بدلًا من "الهجرة النبوبية وأسس بناء الدولة والحفاظ عليها".