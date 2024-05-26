نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس.. توقعات الطقس للفترة المقبلة وتحذيرات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

بعد أن شهدت جميع المناطق تحسنًا في الأحوال الجوية خلال يومي الجمعة والسبت، بانخفاض درجات الحرارة بين 4 و5 درجات مئوية، أوضحت الهيئة أن اليوم الأحد، 26 مايو 2024، سيشهد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الطقس لليوم والأيام القادمة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل إلى توقعات بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على معظم الأنحاء اليوم الأحد، 26 مايو، وغدًا الاثنين، 27 مايو. ومن المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة. مع ذلك، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا بدءًا من يوم الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

- **نشاط الرياح:** من المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

- **فرص الأمطار:** توجد احتمالات لهطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

- **البحر المتوسط:** من المتوقع أن تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

- **البحر الأحمر:** من المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

توصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية غير مستق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 مايو 2024

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 21

نخل 32 17

كاترين 30 13

الطور 33 23

طابا 30 25

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 35 22

العلمين 36 22

مطروح 39 24

السلوم 39 24

سيوة 42 26

رأس غارب 37 28

الغردقة 37 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

الشلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 27