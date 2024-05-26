دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم و4 شاحنات وقود.

وذكر مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

وقال "المطعني" إنّ الحركة داخل معبر رفح عادت مرة أخرى بعد توقفها، خصوصًا بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكر أن وكالة "الأونروا" أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد بحوزتها أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة.

