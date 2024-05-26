وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون في تصدير وتسجيل الأدوية

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أحمد جودة - القاهرة - على هامش انعقاد الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«جنيف»..

وزير الصحة يدعو نظيره العراقي لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وزير الصحة العراقي: نتطلع للاستفادة بالخبرات المصرية في بناء وتأهيل المستشفيات.. وعلاج المواطنين العراقيين في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«جنيف».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل الاجتماع بالترحيب بالوزير العراقي والوفد المرافق له، مشيدا بقوة وعمق العلاقات المصرية العراقية، والتوافق والتنسيق المتبادل والمستمر في مختلف المجالات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى العراق، وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية العراقية في مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية العراقية، خاصة في مجال زراعة الأعضاء، وجراحة الأوعية الدموية، مع بحث البدء في برنامج زمالة مشترك للأطباء، على أن تكون بدايته من مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث الإشراف المتبادل على الرسائل العلمية، وتنظيم زيارات من الفرق الطبية العراقية إلى مصر للاستفادة بالخبرات المصرية في مجال مبادرات الصحة العامة، علاوة على التعاون في تشخيص وعلاج المرضى العراقيين «عن بُعد».

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا الدكتور صالح مهدي الحسناوي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024 برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن جانبه، أعرب الدكتور صالح مهدي الحسناوي، عن رغبته في الاستفادة بالخبرات المصرية في بناء وتأهيل المستشفيات العراقية، وعلاج المرضى العراقيين في المستشفيات المصرية، كما عبر عن رغبته في التعاون مع وزارة الصحة المصرية بمجال مكافحة الإدمان، وتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.