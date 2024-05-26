نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس.. توقعات الأرصاد الجوية للفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بعد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على مدار يومي الجمعة والسبت بانخفاض درجات الحرارة بين 4 و5 درجات مئوية.

اليوم الأحد، 26 مايو 2024، من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الطقس للأيام القادمة

في بيان عاجل، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا مؤقتًا اليوم الأحد، 26 مايو، والاثنين، 27 مايو. كما ستنشط الرياح على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا بدءًا من يوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

- نشاط الرياح: ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

- فرص الأمطار: توجد احتمالات لهطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

- البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة من التقلبات الجوية المفاجئة.