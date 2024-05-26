نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك استجابة لمطالب العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب فصل أفرادها من العمل نتيجة تعاطي المخدرات.

تفاصيل التعديل المقترح

في مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية نيفين منصور، أوضح المغاوري أنه ليس مؤيدًا لتعاطي المخدرات، ولكن تم إدراج مشروع تعديل القانون يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أن المشروع حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائبًا.

إحالة ومناقشة مشروع القانون

أفاد المغاوري أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأوضح أنه في حال إقرار بعض المواد سيتم تعديل القانون.

التفريق بين المخدرات والأدوية

شدد النائب على أن هناك حالات تتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة بسبب المرض، وسيتم التفريق بين تعاطي المواد المخدرة لأغراض غير طبية وتناول الأدوية لضرورة صحية.

وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للمناقشة والموافقة في القريب العاجل.