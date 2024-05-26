نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تقديم مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024 قبل عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وذلك استجابةً لاقتراب عيد الأضحى المبارك ولإغلاق السنة المالية 2023-2024.

وفقًا لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، شريف خيري، سيتم صرف المرتبات في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لضمان توفير استقرار مالي للعاملين في القطاع الحكومي قبل حلول العيد، حيث سيتمكن العاملون من الوصول إلى مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة.

وناشد خيري جميع الموظفين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام الماكينات الآلية لتسهيل العملية وضمان سلاسة الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024



- الأحد 9 يونيو 2024 اليوم الأول لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الاثنين 10 يونيو اليوم الثاني لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الثلاثاء 11 يونيو اليوم الثالث لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

- الأربعاء 12 يونيو اليوم الرابع لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الخميس 13 يونيو اليوم الخامس والأخير لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.