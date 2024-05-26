نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار والسحب: تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب وتوقعات هطول الأمطار في عدة مناطق من البلاد اليوم.

تكاثر السحب وهطول الأمطار



- الأرصاد الجوية توضح أنه من المتوقع عودة تكاثر السحب العالية والمتوسطة اليوم.

- يُتوقع هطول أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا في عدد من المناطق شمال البلاد.

- التوقعات مستندة إلى صور الأقمار الصناعية التي توضح تطور الحالة الجوية.

مناطق سقوط الأمطار



- تقرير تفصيلي من الأرصاد الجوية يشير إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، والتي تشمل مناطق متفرقة من غرب البلاد.

- تبدأ من الصحراء الغربية وتمتد إلى السلوم ومطروح ومناطق غرب الإسكندرية.

أسباب عودة الأمطار الرعدية



- الأرصاد توضح أن سبب تكون السحب الممطرة اليوم يعود إلى وجود منخفض جوي وكتل هوائية تأتي من طبقات الجو العليا.

- هذه العوامل تعمل على تكوين السحب الممطرة في شمال غرب البلاد، مع تأثير الخلايا الرعدية من شمال شرق ليبيا.

حالة الطقس في المناطق الأخرى



- يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري.

- السحب غير الممطرة تسهم في تقليل حدة أشعة الشمس في تلك المناطق.

بهذا، توفر هيئة الأرصاد الجوية تقريرًا دقيقًا عن حالة الطقس اليوم في مصر، مع التركيز على التغيرات في تكاثر السحب وتأثيرها على مناطق مختلفة من البلاد.