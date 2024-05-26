التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 11:25 صباحاً - تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع"، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويتيح هذا النداء المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية"

وسيتم تقديم الدعم للمشروعات على النحو التالي: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٣ مليون جنيه مصري (بدون شريك صناعي)، مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٨ مليون جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي (على أن يدفع الشريك الصناعي ٢٠% من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وتجدر الاشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق ٣٠ يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهًرا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك على الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open