نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة عبر هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة نهاية العام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الأحد، عبر الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة.

وأكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه، أنه تيسيرا علي أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، فسيتم إعلان نتيجة نهاية العام لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط عبر هذا الرابط

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