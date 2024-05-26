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إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة عبر هذا الرابط

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أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة نهاية العام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الأحد، عبر الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة.

وأكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه، أنه تيسيرا علي أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، فسيتم إعلان نتيجة نهاية  العام لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط عبر هذا الرابط 

https://www.gizaedu.net/

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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