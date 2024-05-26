كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات تعمل على قدم وساق

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أحمد جودة - القاهرة - تستكمل كنترولات تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، تقدير الدرجات علي قدم وساق داخل المديريات التعليمية.

وقالت مصادر، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بانتهاء التصحيح وتقدير مواد الشهادة الإعدادية أول بأول، وجمع ورصد الدرجات بدقه شديده.

وأكدت المصادر، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يتم من خلال المديريات التعليمية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بشكل نهائي.

واضافت المصادر، أن كل مديرية تحدد موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بعد اعتمادها من المحافظ، على أن تعلن على مستوى كل محافظة على حده، وليست موحده

وكانت انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب، الشهادة الإعدادية يوم 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.

جاء توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني كالتالي:

- مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمهم على 6 أسئلة مختلفة

- مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

- مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب 3 إعدادي