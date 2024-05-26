نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 يوما إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف طرق الحصول عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكدت وزارة العمل على حقوق العاملين في القطاع الخاص بالإجازات وتستعرضها بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تهدف إلى توعية وتدريب العاملين على حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل.

أهم حقوق الإجازات

1. الإجازة الاعتيادية:

- تبلغ مدتها 21 يومًا بأجر كامل لمن يعمل سنة كاملة.

2. الإجازة للأعمال الصعبة والخطرة:

- يزيد عدد أيام الإجازة إلى 30 يومًا لمن يعمل لدى صاحب العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر.

- لمن تجاوز سن الخمسين، تصل مدة الإجازة إلى 30 يومًا أيضًا.

3. الإجازة للمناطق النائية والأعمال الخطرة:

- تمنح إجازة مدتها 37 يومًا لمن أمضى في الخدمة أكثر من 15 عامًا.

4. شروط الإجازة:

- لا تُحتسب أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة.

- يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا على الأقل، يجب أن تكون ستة أيام متصلة على الأقل.

5. تسوية الإجازات:

- يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل يستحق العامل الأجر المقابل للإجازات المتبقية.

6. حقوق إضافية:

- يحق للعامل استفادة من متبقي إجازاته السنوية وطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

7. مرونة في تحديد مواعيد الإجازة:

- يمكن لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لمتطلبات العمل وظروفه، مع الالتزام بتلبية حقوق العامل المتعلقة بالإجازة.

بهذه الطريقة، تسعى الوزارة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الجميع في سوق العمل المصري.