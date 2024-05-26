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أحمد جودة - القاهرة - رابط رسمي سريع..احصل على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والإسم، كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي، حيث يترقب طلاب الصف السادس الإبتدائي وأولياء الأمور نتيجة الصف السادس الابتدائي، فمن المتوقع إتاحة الحصول نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 الترم الثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والإسم



للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بكل سهولة، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

- زيارة بوابة التعليم الأساسي: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط اضغط هنــا .

- اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي: اختر الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.

- إدخال بيانات الطالب: اختر المحافظة التي يتبعها الطالب.

- أدخل اسم الطالب ورقم جلوسه.

عرض النتيجة



- اضغط على زر (عرض النتيجة).

- انتظر قليلًا حتى تظهر النتيجة بكامل التفاصيل والدرجات.

نظام الألوان في نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الصف السادس الابتدائي ستُعرض بنظام الألوان لتوضيح أداء الطلاب، وذلك على النحو التالي: