وزارة العمل : إستكمال المقابلات الشخصية لراغبى التدريب.. ونشر ثقافة السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، استكملت المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التطريز ، ومهارات الحاسب الآلي ، لعدد 8 متدربين من أبناء المحافظة ، حتى إستكمال العدد المطلوب فى كل دورة تدريبية ، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وأيضاً تنظيم ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف منشآت المحافظة ، بحضور 32 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمغاغة ، ومدرسة الثانوية الفنية بنات بسمالوط ، تناولت شرح موضوعات (السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، والاحصائيات النصف سنوى الخاصة باصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة، وذلك طبقا لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المختصة ، ياتى وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب ، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف ، وكذلك تكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت من خلال الاجهزة التابعة للمديريات لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة فى ظل الجمهورية الجديدة ، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها ، وحضر المقابلات الشخصية أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمنيا ، كما حاضر فى الندوة كلاً من الكيميائية زيناهم محمد مفتشة بمكتب مغاغة ، والكيميائية ثناء احمد مفتشة بمكتب سمالوط ..