نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يواصل متابعته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 12:31 مساءً - أشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بحسن سير امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري 2023/ 2024م والتي تجري وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والتي تؤكد على دعم الطلاب والتيسير عليهم؛ حيث تفقد فضيلته اليوم أعمال لجان الامتحانات والكنترولات بكلية العلوم بأسيوط؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان.

وقد رافق نائب رئيس الجامعة الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد الكلية، والدكتور أبو بكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة وجود الأستاذ المختص بالمادة الممتحنة؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة طارئة قد تؤثر سلبًا على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.

كما تفقد فضيلته سير العمل بالإدارة الطبية بفرع الجامعة بأسيوط؛ حيث كان فى استقباله الدكتور محمد جمال، مدير الإدارة الطبية؛ للوقوف على مدى حسن سير العمل، ومعرفة احتياجات الإدارة الطبية ومتابعة خطة الإدارة الخاصة بتوافر الخدمات الطبية للطلاب بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الفرع؛ تحسبًا لحدوث أي أمر صحي طاريء.