وزارة العمل : نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى منشآت الأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، ندوة لتوعية العاملين والمقاولين بالمنشات بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وخطة الطوارىء بشركة حديد عز بالدخيلة ، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، واستكمالاً لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة ، وخطط الطوارئ والإخلاء ، وخطة الدفاع المدني ، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والأمراض المهنية و العادية والمزمنة ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل ، وأضاف وكيل المديرية انه شارك فعاليات الندوة المسئولين عن السلامة والصحة المهنية وعدد 70 من العاملين بالشركة ، كما حاضر فى الندوة الكيميائىة هويدا محمود حجازى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العجمى ، كما اكد على إستمرار تنظيم ندوات التوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية ، واحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمختلف العاملين فى المنشآت العاملة داخل المحافظة ..