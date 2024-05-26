نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مكافأة مالية من التأمينات عند وصول لسن المعاش: ضوابط وإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جهودها في تقديم المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجًا وتسهيل فرص الحصول على معاشات شهرية للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تُتاح للمؤمن عليه فرصة الحصول على مكافآت مالية عندما يبلغ سن المعاش.

ضوابط الحصول على المكافأة المالية

للحصول على المكافأة المالية عند وصول لسن المعاش، يجب على المؤمن عليه الالتزام بالضوابط التالية:

- يلتزم المؤمن عليه بدفع نسبة 1% من الاشتراك الشهري.

- يلتزم صاحب العمل بدفع نسبة 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريًا.

- تُودع المبالغ المستحقة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، حيث يُحق له عائد استثمار على تلك الأموال لفترة معينة.

- تُستثمر الأموال التي يودعها المؤمن عليه في حسابه، ويتم صرف المبالغ المستحقة عليه عند تحقق حالة استحقاق الحقوق التأمينية.

- في حالة وفاة المؤمن عليه، يُصرف الرصيد الموجود في حسابه لمستحقي المعاش وفقًا للأنصبة المحددة.

- إذا كان لا يوجد مستحقين للمعاش، يتم صرف المكافأة للورثة الشرعيين.

تعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة بتقديم الدعم المالي للمؤمنين عليهم، وتعزز من استقرارهم المالي بعد سن الشيخوخة أو العجز، وتؤكد على أهمية استمرارية دور الهيئة في دعم الأفراد المستحقين من خلال نظام التأمينات الاجتماعية.