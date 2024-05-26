نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات الطقس: عودة الأجواء الشتوية ونصائح للتعامل معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة، تقلبات في درجات الحرارة بين ارتفاعات وانخفاضات، ناتجة عن تغيرات جوية متعددة.

يتوقع أن يشهد طقس يوم الثلاثاء عودة الأجواء الشتوية، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سبب الانخفاض الجوي وتأثيراته المتوقعة

يُرجع سبب هذا الانخفاض الجوي إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يُسهم هذا المنخفض في انتقال كتل هوائية باردة من أوروبا، مما يؤدي إلى انخفاض الحرارة وزيادة الشعور بالبرودة، كما أوضحت منار غانم من هيئة الأرصاد الجوية.

تأثيرات الظاهرة الجوية على الأنشطة اليومية

من المتوقع أن تسيطر ظاهرة نشاط الرياح على معظم الأنحاء خلال الأيام القادمة، مما يتطلب من الأفراد اتخاذ بعض الاحتياطات والتدابير للتعامل مع هذه الأجواء، منها:

- متابعة النشرات الجوية بانتظام لمعرفة أحدث التحديثات.

- ارتداء الكمامات، خاصة لأصحاب الحساسية الصدرية ومرضى الجهاز التنفسي، خلال الخروج في حالات الطقس السيئ.

- اتخاذ الحيطة والحذر على الطرق التي تشهد رياحًا قوية محملة بالرمال والأتربة، نظرًا لاحتمال تدني مستويات الرؤية الأفقية.

بهذه الإجراءات الوقائية، يمكن للأفراد تقليل المخاطر المحتملة نتيجة للتقلبات الجوية والتمتع بفترة آمنة ومريحة خلال فصل الشتاء.