نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات قانونية لنظام المعاش المبكر في مصر: شروط ومكافآت وخطوات التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تحديثات قانون العمل الجديد في مصر لعام 2024، تم تضمين شروط محددة للحصول على المعاش المبكر بهدف تحسين أوضاع العاملين بعد التقاعد وتوفير حياة كريمة لهم.

إليكم الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على المعاش المبكر:

1. الشروط للمعاش المبكر لعام 2024:

- يجب أن يكون العامل قد بلغ سن الخمسين على الأقل.

- يجب أن يكون قد أمضى 20 عامًا على الأقل في الخدمة الفعلية، بما في ذلك فترات العمل المستمر أو المتقطع.

- يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية لا يقل عن 240 شهرًا (20 عامًا) عند بلوغ سن المعاش المبكر.

- اعتبارًا من عام 2025، يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية لا يقل عن 300 شهرًا (25 عامًا).

2. مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد:

- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الفترة الإجمالية التي عملها العامل.

- تحسب المكافأة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

3. خطوات التقديم للمعاش المبكر:

- استشارة مكتب التأمينات الاجتماعية أو الجهة المختصة في مكان العمل لمعرفة الشروط والتفاصيل المحدثة.

- تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش المبكر مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة مثل سجل الخدمة وشهادات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

- مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

- في حال القبول، سيتم تحديد قيمة المعاش والإجراءات اللازمة لصرفه.

تهدف هذه التحديثات إلى تيسير الحصول على المعاش المبكر وضمان حقوق العمال بعد التقاعد، وتحقيق استقرار اقتصادي للفرد والمجتمع على حد سواء.