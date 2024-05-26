نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٢٩٠٠ حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط ٢٩٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها إلى جانب ضبط عددًا من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم توجيه حملات من خلال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات والرتش بقطع اراضي فضاء بالمنطقة أ، ج وجاري استكمال الجهود.

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