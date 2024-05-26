استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة تصل 35 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 02:25 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة التى تشهده البلاد هو ارتفاع مؤقت اليوم وغدا، وبداية من الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا الإثنين ، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ل 35 درجة وجنوب البلاد 42 درجة.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.