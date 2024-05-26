غدًا.. أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمديريات

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أحمد جودة - القاهرة - تُسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، تمهيدًا لتسليمها لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء القادم بالمدارس.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤.

وجاء ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال كافة استفسارات وأسئلة طلبة وطالبات الثانوية العامة، حول امتحانات وذلك خلال التعليقات عبر منشور اطلقته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الوزارة، من خلال منشورها، "يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها"، وتابعت " لا تترددوا في ارسال استفساراتكم"، وذلك تحت عنوان "اسأل_هنجاوبك" عبر الرابط هذا

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