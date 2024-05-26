نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لفئات ذوي الهمم.

هذا الكارت يوفر لهم العديد من الحقوق والمميزات لتحسين حياتهم.

سنوضح خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن البطاقة بالتفصيل والمزايا التي يحملها.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لجميع حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

- قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمات ذوي الهمم:

- من قائمة الخدمات المتاحة، اختر خيار "خدمات ذوي الهمم".

3. الدخول إلى كارت الخدمات المتكاملة:

- انقر على زر "كارت الخدمات المتكاملة".

4. إدخال الرقم القومي:

- أدخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

5. الحصول على النتيجة:

- اضغط على زر البحث وستظهر النتيجة الخاصة بك.

الاستعلام عبر تطبيق المعاقين

أطلقت الحكومة تطبيق المعاقين الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بذوي الهمم.

يمكن الحصول على التطبيق باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى متجر التطبيقات:

- افتح متجر التطبيقات على هاتفك.

2. البحث عن تطبيق المعاقين:

- اكتب "تطبيق المعاقين" في شريط البحث وانقر على زر التحميل.

3. تحميل وفتح التطبيق:

- انتظر حتى يتم تحميل التطبيق، ثم اضغط على زر فتح التطبيق.

4. إنشاء حساب واتباع الإرشادات:

- اتبع الإرشادات لإنشاء حساب جديد.

5. الاستعلام عن الكارت:

- انقر على زر "استعلام عن كارت الخدمات" وستظهر لك النتيجة في غضون ثوان.

الاستعلام عبر الهاتف

يمكن أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444، واتباع الرسالة الصوتية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

- فرص التعليم والدورات التدريبية المجانية.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية.

- فرص الحصول على وظائف في المؤسسات الحكومية.

- توفير الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا.

- خصومات على وسائل النقل الحكومية.

بهذه الطرق يمكن الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة والحصول على المميزات التي توفرها الحكومة لدعم ذوي الهمم.