محافظ الغربية يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 03:31 مساءً - استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالغربية والتي يأتي على رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.

⏪️كما ناقش المحافظ و رئيس الهيئة خطة المرحلة المقبلة لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة.

وأكد د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية من كافة القطاعات، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل ما بين كافة أطراف المنظومة الصحية للوصول إلى تغطية صحية شاملة ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة.

و أكد محافظ الغربية، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإنشاء لعدد من المستشفيات الجديدة،

و أضاف محافظ الغربية، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين .

وأشار رحمي الى استعداد مستشفى حميات المحلة لاعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الصحية لتصبح اول مستشفى معتمده حسب معايير الجودة على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى محافظه الغربية وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية تتبع الإدارة المحلية ومديريات الشؤون الصحية.

واختتم اللقاء بإهداء محافظ الغربية درع المحافظة التذكاري لرئيس الهيئة تقديرا لجهوده المبذولة .