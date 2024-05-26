نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس للاطمئنان على سير الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس لجان الإمتحانات بكليات الصيدلة وطب الأسنان والألسن لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثانى والإطمئنان على سير الإمتحانات وتوفير بيئة مناسبة لراحة الطلاب ومساعدتهم على التركيز وأداء الإمتحانات فى هدوء ونظام ورافق سيادته أثناء الجولة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

بدأت الجولة بتفقد سيادته لجان الإمتحانات بكلية الصيدلة ووجه سيادته بضرورة تنظيم الطلاب داخل اللجان والحد من ظاهرة الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشاغبين.

يذكر أن الإمتحانات انطلقت بالكلية يوم ١٨ مايو الجارى وتنتهى مع موعد إجازة نصف العام، حيث بلغ إجمالي عدد طلاب كلية الصيدلة للبرامج ٢٢٠٠ طالب وتعقد الإمتحانات بالكلية على فترتين في اليوم لعدد ٢٦ لجنة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأكد من سلامة الطلاب قبل تأدية الإمتحانات من قياس لدرجات الحرارة والتعقيم.

كما قام رئيس الجامعة بالمرور على كلية طب الأسنان لتفقد أعمال الإمتحانات والتى انطلقت الأسبوع الماضى

حيث أجرت الكلية اليوم امتحان لعدد ١٩ لجنة لإجمالي ٤٤١ طالب المستوى الرابع ،فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب بالكلية ٢٥٠٠ طالب مرحلة البكالوريوس وفى برنامج الساعات المعتمدة بلغ عدد الطلاب ٣١٠، واشاد سيادته خلال الجولة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها واكد على منع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

واختتم سيادته الجولة بالمرور على كلية الألسن والتي تبدأ بها اليوم إمتحانات الفصل الدراسى الثانى حيث تفقد أ.د محمد ضياء زين العابدين لجان الإمتحانات ولجان الساعات المعتمدة لعدد ١١٧ لجنة وتقام الإمتحانات على فترتين بالكلية، وخلال الجولة أجرى سيادته حوار مع الطلاب للإطمئنان على الامتحان ومدى قياس الإمتحانات لمستوى الطلاب ومطابقتها للمواصفات ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للامتحان

وفى ختام الجولة أكد سيادته على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وتوافر كافة الخدمات اللوجسية للطلاب المٌمتحنين من إضاءة وتهوية وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.

ويذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة كان قد اتخذ حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لإستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب مع، تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.