نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن أماكن المراجعات النهاية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن عناوين ومقار مدارس مراجعات الثانوية العامة لمبادرة" تقدر في 10 أيام".

وجاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة، ووفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتقديم الدعم التام للطلاب.

وتعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن جدول وعناوين ومقار مدارس مراجعات الثانوية العامة لمبادرة " تقدر في ١٠ أيام " في جميع الإدارات التعليمية، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب من هذه المراجعات.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن هذه المراجعات النهائية تعد فرصة ذهبية للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا مع نخبة متميزة من أكفأ المعلمين الذين يمتلكون المهارات والخبرات للوصول بالطلبة إلى القمة، لافته إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي والغذائي إلى الطلاب، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.