القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي "هيستيري" ودمر 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدنى في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 04:29 مساءً - قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير البنية التحتية بالقطاع، وناشد بضرورة المساعدة للاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين.

وأضاف "بصل"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدني، واستمرار القصف الإسرائيلي، الذي وصفه بـ"الهستيري"، يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني التي تنتشل الشهداء والمصابين، ويمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع، ويواصل استهداف المنازل في بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأكد "بصل" ضرورة توفير الضمانات الأمنية لحماية مقدمي الخدمة الطبية من القصف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن آلاف الشهداء من الفلسطينيين سقطوا جراء منع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفيات.